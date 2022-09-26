Petrol
84.87
-0.19%
Euro
17.8845
0.23%
Dolar
18.4509
0.20%
Altın
976.91
0.39%
Borsa
3273
-0.27%
Bitcoin
358.081
1.15%
BTXN Coin
10.30
9.57%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Taha Akgül evlendi

    Taha Akgül evlendi

    Milli güreşçimiz Taha Akgül, Macaristan kökenli Bianka Cekusz ile dünyaevine girdi.
    • 26.09.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Bianka Cekusz ile evlendi.

    Ankara'daki İncek Günay Düğün Salonu'nda yapılan törende nikahı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

    Taha Akgül evlendi #1

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı

    Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar yaptı.

    Taha Akgül evlendi #2

    Çok sayıda davetli teşrif etti

    Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

    Taha Akgül evlendi #3

    Taha Akgül evlendi #4

    Taha Akgül evlendi #5

    Taha Akgül evlendi #6


    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları
    3. Sayfa

    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları

    MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?
    Medya

    MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir