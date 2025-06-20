Taha Akgül: Geleceği kurtarmaya geldik

Sivas'ta başlayan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonayı takip etmek üzere Sivas'a gelen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Sivas'ta yaklaşık 6 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona hakkında konuşan Akgül, şu ifadeleri kullandı:

Sivas'ta tarihi bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 6 bin 300 çocuğumuzun hepsine devletimizin bize verdiği bütçeyle beraber destek sağladık. Devletimizden Allah razı olsun. Çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar. Sporcularımıza eşofman takımı, tişört, mayo verdik. Burada güreşen sporcuların içerisinden gerçekten de çok yetenekliler çıkacak. Bu şampiyona biter bitmez sporcuları gelişim kampına alacağız. Burası gerçekten bizim alt yapının filizlerini ateşlediğimiz gün. Sivas'a yakışan bir organizasyon oldu. Türkiye'nin her yerinden gelen aileler var. Adıyaman'dan konteynır kentten gelip burada madalya kazanan çocuklarımız var. Onlara bu desteği sağlamak bizim için çok büyük bir gurur. Tarihte ilk kez ilk 5'e madalya verdik. Toplamda bin küsur madalya dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"GELECEĞİ KURTARMAYA GELDİK"

Olimpiyatlardaki hedefle ilgili yöneltilen soruya Akgül, şu yanıtı verdi:

Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik. Biz Sivas'ta devam eden şampiyonaya çok ciddi bir emek sarf ettik. Bizim amacımız günü kurtarmak değil. Avrupa, dünya şampiyonalarında madalya gelir gelmez tartışılır. Fakat biz eğer bugün bu dikimi yapmasaydık, bu tohumları ekmeseydik 2032 ve 2036'da federasyonumuz, bakanlığımız kim olursa olsun yerimizde problem yaşardı. Ama biz şimdi o tohumları ekiyoruz. Bu tohumlar meyvesini 8-10 sene sonra verecek Allah'ın izniyle. Bu çocuklarımız ileride belki şampiyon olmayacaklar ama hepsi ileride Türkiye'nin kadrolarında görevler alacaklar. Bugünü inşallah hiç unutmayacaklar, onlara tarihi bir gün yaşatıyoruz.

"2 YA DA 3 ALTIN MADALYA HEDEFİMİZ VAR"

Başkan Akgül, son olarak önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

Akgül, şu şekilde konuştu: