Taha Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn ile birlikte çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın yapıldığı Kastamonu'daki tesisten övgüyle söz etti.

"İKİLİ KAMPLAR SPORCULARIMIZIN GELİŞİMİNE ÇOK FAZLA KATKI SAĞLIYOR"

Kampa 5 ülkenin katıldığını ifade eden Akgül, şu şekilde konuştu:

Dünya, olimpiyat şampiyonlarını Kastamonu'ya getirdik. Burada milli takımımız için, gençlerimiz için çok verimli bir kamp süreci geçiriyoruz. Çünkü ikili kamplar sporcularımızın gelişimine çok fazla katkı sağlıyor.

"BİZ BİR DEĞİŞİM SÜRECİ İÇERİSİNDEYİZ"

Dünya Şampiyonası'nın önemine değinen Taha Akgül, şöyle devam etti:

Biz bir değişim süreci içerisindeyiz, federasyon olarak bir jenerasyon değişimi süreci içerisindeyiz. Çünkü Rıza Kayaalp'in, Yasemin'in, benim bıraktığım bir yerde yeni şampiyonlara, yeni yıldızlara ihtiyacımız var. Bunları çıkarmak kolay olmayacak. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Bu Dünya Şampiyonası'nda biliyoruz ki işimiz zor, camiamız da bunu biliyor. Gerçekten rekabet çok fazla yükseldi, biz biraz rekabetin gerisinde kaldık. Bunu biliyoruz. Seçileli 7 ay oldu, önemli işleri yapmaya başladık ham dolsun.

Altyapıya büyük önem verdiklerini anlatan Akgül, 81 ili ziyaret edeceklerini dile getirdi.

"GÜREŞ İYİ YOLDA"

Taha Akgül, milli takımın genç sporculardan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

Çocuklarımız çok özel bir şekilde çalışıyorlar, onların niyetlerini görüyorum. Fakat Dağıstanlı sporcuların tüm dünyaya transfer olmaları biraz rekabeti arttırdı. Biz biraz altyapıdaki gücümüzü kaybettik maalesef. Bu yavaş yavaş oldu, bunun yükselişi de yavaş yavaş olacaktır. Biz genç kardeşlerimize güveniyoruz, şu anki kadromuza da güveniyoruz. Madalyalara tabii ki adayız ama gönül ister ki orada 1-2 tane altın madalya alalım 10 sıklette. Ama bu tabii ki kolay değil. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlara, 'Madalya değil, mücadeleniz bizim için önemli.' diyoruz. Mücadele edin, yeniliyorsak öyle yenilelim. Mücadeleyle yenilelim, savaşarak yenilelim. Kanımızın son damlasına kadar, canımız yansın. Müsabakadan yorularak çıkalım. Yorulmadan müsabakadan çıkmak bir Türk sporcusuna yakışmıyor. İnşallah güzel bir Türk güreş sistemi oturtturacağız. Dediğim gibi zamana ihtiyaç var. Allah'ın izniyle camiamız müsterih olsun, güreş iyi yolda, emin ellerde.

"2026'DA SÖZÜNÜ VERELİM"

Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları'nda büyük bir organizasyon yapacaklarını söyleyen Akgül, şu şekilde konuştu: