Taha Akgül'den sporculara ziyaret

Serbest Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olimpiyat şampiyonu Akhmed Tazhudinov'un da yer aldığı kampta milli güreşçilerin antrenmanını izledi.
Vali Dallı ve başkan Akgül, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.
13-21 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK
Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek.