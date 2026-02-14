Abone ol: Google News

Thomas Kaan Önol Lang, 49'uncu sırayı aldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalom kategorisinde 49'uncu sırayı aldı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 18:29
  • Thomas Kaan Önol Lang, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda büyük slalom müsabakasında 49. sırada yer aldı.
  • İlk inişte 53. olan sporcu, toplamda 2.44.50 süreyle 49.'luğu elde etti.
  • Lang, olimpiyat mücadelesini 16 Şubat'taki erkekler slalom yarışıyla tamamlayacak.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Milli sporcu Thomas Kaan Önol Lang, ikinci iniş yarışında 1 dakika 18.83 saniyelik derecesiyle 49. sırayı elde etti.

İlk iniş yarışında 1.25.67'lik süresiyle 53'üncü olan Thomas Kaan Önol Lang, toplamda da 2.44.50'lik zamanıyla büyük slalom kategorisini 49'uncu sırada bitirdi.

PAZARTESİ GÜNÜ BİR KEZ DAHA YARIŞACAK

Milli sporcu, 16 Şubat Pazartesi günü TSİ 12.00'deki erkekler slalom yarışıyla olimpiyat mücadelesini tamamlayacak.

