Toprak Razgatlıoğlu MotoGP ABD sprint yarışını tamamlayamadı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı olan ABD Grand Prix sprint yarışı yapıldı.

RAZGATLIOĞLU, YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle yarışı bıraktı.

Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 20:19.54'lük derece elde eden Aprilia Racing takımının İspanyoıl sürücüsü Jorge Martin, birinci sırayı aldı.

Martin, yarış sonrasında kutlama yaparken motosikletinden düşmesine rağmen herhangi bir sakatlık yaşamadı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle 4. turda bıraktı.

ABD Grand Prix'i, 29 Mart Pazar günü TSİ 23.00'de koşulacak.