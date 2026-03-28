Udinese, Zaniolo için karar verdi

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

İtalyan futbolcu, Udinese'deki performansıyla kulüp yönetimini ikna etti.

Udinese, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Udinese, başka bir kulübün sürece dahil olmasını istemiyor ve Zaniolo için anlaşmayı tamamlamayı planlıyor.

İKİ TEKLİF SEÇENECEĞİ MASADA

Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-10 milyon euro

-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.

Diğer yandan İtalyan medyasında yer alan haberde, Udinese'nin, Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeyi planladığı ve Zaniolo'nun tüm haklarını almak istediği kaydedildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALMADI

Zaniolo için Udinese'deki performansının ardından İtalya Milli Takımı da gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası play-off maçlarında kadrosunda yer almaması İtalya'da tartışmalara neden oldu.

Udinese, milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi ve Zaniolo'nun da kadroda yer alması durumunda İtalyan futbolcunun değerini yükselteceğine inanıyor.

İtalyan ekibi, bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak istiyor.

Udinese'de bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.