Türk hentbol hakemleri, EHF Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

Türk hentbol hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz'e önemli görev...

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Özdeniz, 25 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te Macaristan'ın Szeged şehrinde Pick Salonu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi B Grubu OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain karşılaşmasında düdük çalacak.

MAÇ YÖNETMİŞLERDİ

Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, bu sezon daha önce EHF Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Dinamo Bükreş-Sporting karşılaşmasını da yönetti.