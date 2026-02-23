Abone ol: Google News

Kayserispor’da hasret dindi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig’de iyi günler geçirmeyen Kayserispor, galibiyet hasretine son verdi.

Ligin 23. haftasında sahasında Antalyaspor‘u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 90 dakikayı kârlı noktalayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

8 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEMİŞTİ

Ligdeki son galibiyetini deplasmanda Rizespor’u yenerek elde eden Kayserispor, sonrasında oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü görememişti.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 23 müsabakada Kasımpaşa, Rizespor ve Antalyaspor maçlarını galibiyetle noktalayabildi.

