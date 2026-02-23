Orkun Kökçü'den son 7 maçta üst üste gol katkısı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni milli oyuncu Orkun Kökçü ise maçta 1 asist yaparak yine klasını konuşturdu.

YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Orkun, Göztepe karşısında adeta şov yaptı.

2026'ya müthiş bir giriş yapan ve her geçen gün performansının üstüne koyan 25 yaşındaki yıldız, Ndidi'ye asist yaptı.

Milli futbolcu, Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Konyaspor karşılaşmasında da aynı şekilde Nijeryalı orta sahaya kornerden asist yapmıştı.

TAKIMININ ORKESTRA ŞEFİ...

Takımını orta sahada orkestra şefi gibi organize eden Orkun Kökçü, son 7 karşılaşmada tam 7 gole katkı sundu.

Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor (Türkiye Kupası) Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.

Kayserispor maçının ardından dün akşam da asist yapan Orkun, 5 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

KOCAELİ'YE KARŞI CEZALI

Kart cezası sınırında bulunan Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü.

Göztepe maçında sarı kart gören milli yıldız, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Öte yandan Orkun Kökçü'nün yakalamış olduğu bu seri akıllara 2020-21 sezonundaki sergilediği performansla hatırlanan Rachid Ghezzal'ı getirdi.

AKILLARA GHEZZAL'I GETİRDİ

Yine Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların yaşadığı şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Ghezzal, o dönem Nisan ve Mayıs 2021 aylarında üst üste 6 lig maçında da skor katkısı üreterek Kökçü'yle benzer bir seri yakalamıştı.

Milli yıldız, Cezayirli futbolcunun ardından alt maç üst üste skor katkısı sağlayan ilk Beşiktaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçti.