Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli ismi: Can Bartu

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

Can Bartu, hem futbol hem basketboldaki başarılarıyla Türk sporunda farklı bir yer edindi. Futbol hayatı boyunca orta sahada oynayan Can Bartu, bir milli maçta da kalede görev aldı.

31 Ocak 1936'da İstanbul'da doğan Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbolda da sarı-lacivertlilerin genç takımında ilk deneyimlerini yaşayan Can Bartu, Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Futbol kariyerine ilginç bir şekilde adım atan Bartu, bu branşta hem Türkiye'de hem İtalya'da başarılı sezonlar yaşadı.

OYUNCU EKSİKLİĞİ FUTBOL KARİYERİNİ BAŞLATTI

Can Bartu, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda oynadığı dönemde Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki oyuncu eksikliği nedeniyle basketbol takımından alınan iki isimden biri olarak futbolla tanıştı.

İlk olarak basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. Bartu, 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynadı.

BASKETBOLDA VE FUTBOLDA TEK MİLLİ OLAN SPORCU

Efsanevi spor adamı, Türkiye'de hem futbol hem de basketbolda milli formayı giyen ilk ve tek isim konumunda bulunuyor.

Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol müsabakasına gittiği birçok gün oldu.

Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol karşılaşmasında da 32 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, basketbol branşında 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Milli maçların o dönem az olması sebebiyle Can Bartu, 26'sı A Milli Futbol Takımı'nda olmak üzere 28 kez ay-yıldızlı formayı giydi ve 6 gol attı.

6 YIL OYNADIĞI İTALYA'DA SİNYOR LAKABINI ALDI

Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 senesinde 6 sezon sürecek İtalya macerasına başladı.

İtalya'da 1961-1962 sezonunda Fiorentina forması giyen Bartu, 14 maçta 2 gol attı. Bir sonraki sezon Venezia'ya geçen Can Bartu, burada da 30 karşılaşmada 8 gol kaydetme başarısı gösterdi. 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina'ya transfer olan Can Bartu, 10 maça çıktı. 1964-1967 yıllarında ise 3 sezon Lazio'da forma giyen Bartu, 46 maçta 4 gole imza atarken, burada İtalyan futbolseverlerin büyük sevgisini kazanarak "Sinyor" lakabını aldı.

AVRUPA KUPALARINDA FİNAL OYNAYAN İLK TÜRK OYUNCU

Can Bartu, Fiorentina'da forma giydiği dönemde, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu ünvanını elde etti.

Sinyor, Fiorentina'nın Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İspanya'nın Atletico Madrid ekibi ile 10 Mayıs 1962'de İskoçya'nın Glasgow kentinde oynadığı finalde forma giydi ve Avrupa kupalarında final müsabakasına çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartu, takımının 3-0 mağlup olması nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.

326 MAÇTA 162 GOL

İtalya'da 6 yıl oynadıktan sonra 1967'de yeniden Fenerbahçe'ye dönen Bartu, 1970 yılında jübilesini yaptı.

Can Bartu, sarı-lacivertli formayla 326 maçta 162 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIMIN KALESİNE DE GEÇTİ

Can Bartu, milli takımın kalesini de korudu.

Bartu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde Türkiye'nin Romanya'ya 3-0 yenildiği maçta orta sahada başladığı maçı kalede tamamladı.

Bükreş'te 2 Kasım 1958'de yapılan Romanya mücadelesinde kaleci Turgay Şeren'in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76. dakikada milli takımın kalesine geçen Bartu, 85. dakikada Ahmet Berman'ın ters vuruşuyla bir gol yedi.

Can Bartu, böylece milli takımda hem gol atan hem de gol yiyen tek futbolcu olarak da tarihte yerini aldı.

METİN OKTAY'IN JÜBİLESİNDE GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Can Bartu, Metin Oktay'ın 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirdi.

Jübile maçında Can Bartu kısa bir süre sarı-kırmızılı formayla oynarken, Metin Oktay da sarı-lacivertli formayı giydi.

Bartu, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı.

İSMİ TESİSLERE VERİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, efsanesi Can Bartu'nun adını hayattayken tesislerine verdi.

25 Temmuz 2009 tarihinde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulunun önerisiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, Samandıra Kamp Merkezi'ne Can Bartu'nun isminin verilmesi onaylandı.

Sarı-lacivertli futbol takımının antrenmanlarını yaptığı tesisin adı o tarihten bu yana Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri olarak geçiyor.

Can Bartu ayrıca, 2009'da Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Kupası finalinde UEFA tarafından "Türkiye elçisi" ilan edildi.

Bartu, 11 Nisan 2019'da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.