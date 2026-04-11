Trabzonspor, Alanyaspor engelini geçemedi

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.

Golcü oyuncusu Onuachu'nin yanı sıra Muçi ve Batagov'un yoklunda Akdeniz temsilcisine karşı sahaya çıkan bordo-mavililerin golü 58. dakikada Ozan Tufan'dan gelirken ev sahibi takımın golünü 67. dakikada penaltıdan Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonuçla ligde puanını 64'e yükselten Karadeniz ekibi, kritik haftada rakibini aşamadı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor'un Alanyaspor beraberliği ile 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray'ı yenerek ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkaramadı.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Rizespor ve Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisi hedefini yakalayamadı.

ALANYASPOR DEPLASMANINDA SON 4 SEZONDUR KAZANMIYOR

Alanyaspor ile 20. karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, rakibi karşısında 8 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı.

Akdeniz temsilcisine üstünlük kurmakta zorlanan Karadeniz ekibi, son 4 sezonda rakibini deplasmanda mağlup edemedi.

2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşayan Trabzonspor, bugün de 1-1'lik sonuçla galip gelemedi.

BU SEZON 3 KARŞILAŞMAYI DA KAZANAMADI

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta olmak üzere 3 karşılaşmayı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, ligde rakibi ile iki maçta da 1-1 berabere kalırken Türkiye Kupası'nda Trabzon'da 1-0 mağlup oldu.

FOLCARELLI KART CEZALISI

Trabzonspor'un orta alandaki önemli oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düştü.

Ligde 4. sarı kartını gören Folcarelli, gelecek hafta Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada takımında yer alamayacak.