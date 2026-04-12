Türkiye, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda 3 madalya aldı

Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında heyecan yaşanıyor.

Puebla kentindeki organizasyonda milliler, klasik yay erkekler, kadınlar ve karışık takım kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

MİLLİLER, 2 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ ALDI

Erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, 4-4'lük setlerin ardından yapılan eşitlik bozma atışlarında ABD'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat'dan oluşan milli takım, finalde Çin'e 6-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karışık takımlar bronz madalya maçında da Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Kolombiya'yı 5-1 yenerek bronz madalya aldı.

MADALYA SAYISI 4'E ÇIKTI

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Klasik yay bireysel yarı finalinde Mete Gazoz, Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang karşısında final mücadelesi verecek.