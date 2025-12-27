Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabının galibi Berkay Karakurt

- Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Berkay Karakurt kazandı.
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında heyecan yaşandı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde, Berkay Karakurt ile Tolgahan Kiraz karşılaştı.
ZİRVE BERKAY KARAKURT'UN
Berkay, Tolgahan'ı 40-26 yenerek podyumun zirvesine çıktı. Adem Özçelik ve Murat Tüzün ise 3. etabı 3. sırada tamamladı.
Şampiyonanın final etabı, 27-29 Aralık tarihlerinde yine Ankara'da yapılacak.