Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabının galibi Berkay Karakurt

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında birinciliği Berkay Karakurt elde etti.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 09:02
  • Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Berkay Karakurt kazandı.
  • A kategorisi finalinde Karakurt, Tolgahan Kiraz'a karşı 40-26 galip geldi.
  • Son etap, 27-29 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında heyecan yaşandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde, Berkay Karakurt ile Tolgahan Kiraz karşılaştı.

ZİRVE BERKAY KARAKURT'UN

Berkay, Tolgahan'ı 40-26 yenerek podyumun zirvesine çıktı. Adem Özçelik ve Murat Tüzün ise 3. etabı 3. sırada tamamladı.

Şampiyonanın final etabı, 27-29 Aralık tarihlerinde yine Ankara'da yapılacak.

