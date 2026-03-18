Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan 1920 Koşusu mesajı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5 Nisan’da düzenlenecek 1920 Koşusu'na katkı vermenin büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Karadağ, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye dünyada en fazla yol yarışı yapan ülkelerden bir tanesi. Hatta Balkan ülkeleri arasında en fazla yapan ülke konumunda ve Balkan ülkelerine de bu konuda destek vermeye başladık. Anadolu Ajansı da bizim kendi ajansımız. Devletimizin ajansı, milletimizin ajansı. Onun yıl dönümünde bu tarz bir koşu yapmak bizim için büyük bir gurur. Biz yol koşularında gerçekten çok tecrübeliyiz. Sizlere de layık, elimizden gelen güzel bir yarış izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR ROTA"

Koşuyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Karadağ, "Güzel bir rota. Salı ve çarşamba ölçüm yapacağız. Ölçümden sonra uluslararası bir rota kimliğine kavuşacak. Ankara'nın birazcık trafiğini kapatacağız tabii ki ama spor için her şeye değer diyoruz. Ankaralılar da sporu seven bir grup. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı kendilerinden özür dilemekle beraber mutlu olacakları bir yarış organize edeceğiz." diye konuştu.

YARIŞLA İLGİLİ DETAYLAR

10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak.

Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.

Koşu, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Katılım başvuruları, 2 Nisan’a kadar "1920kosusu.com" internet sitesi üzerinden yapılacak.