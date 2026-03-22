Türkiye Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nı 5. bitirdi

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, 5. olarak tarihinin en iyi derecesini yaptı.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve Melisa Cömert'ten oluşan milli takım, 13 ekibin katılımıyla Kanada'nın Calgary kentinde düzenlenen turnuvada mücadele etti.

MİLLİLERİN ALDIĞI SONUÇLAR

Şampiyonanın grup aşamasında Norveç'i 8-7, İskoçya'yı 5-3, ABD'yi 9-5, Japonya'yı 9-4, Danimarka'yı 7-6, Avustralya'yı 7-5, İtalya'yı da 10-7 mağlup eden Türkiye, son şampiyon Kanada'ya 9-3, İsviçre'ye 8-5, Güney Kore'ye 12-7, Çin'e 10-5 ve İsveç'e 8-6 yenildi.

Ay-yıldızlılar, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle grup aşamasını 6. sırada tamamlayarak tarihinde ilk defa play-off turuna yükseldi.

Yarı finalist olabilmek için play-off turunda Japonya ile karşılaşan milliler, maçı 7-5 kaybederek Güney Kore ile 5'inciliği paylaştı.