Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bisiklet yarışlarının takvimi belirlendi

- Türkiye, 2026 bisiklet yarış takvimini açıkladı ve 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs arasında düzenlenecek.
- Konya, 1-5 Şubat'ta Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
- Türkiye, UCI takviminde yer alan çeşitli kategorilerle hem profesyonel hem de amatör bisikletçiler için cazibe merkezi haline geliyor.
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bisiklet yarışlarının 2026 takvimi belli oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takvimde ProSeries kategorisinde yer alan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Takvime göre Konya şehri ise 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde ProSeries, Europe Tour, 2.1, 2.2 ve 1.2 kategorilerinde yol yarışları ve pist yarışlarıyla da takvimde yer alıyor.
"TÜRKİYE, BİSİKLETİN MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2026 sezonunun Türk bisikletinin gelişimine ve uluslararası alandaki yükselişine güçlü bir ivme kazandıracağını belirtti.
Türkiye'nin dünya bisikletinin merkezi olma yolunda önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Müftüoğlu, "Türkiye, bisikletin merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin UCI takviminde yer alan yarış programı hem profesyonel hem de amatör bisikletçiler için uluslararası bir cazibe merkezi haline getiriyor. Antalya'dan İstanbul'a, Isparta’dan Bolu'ya uzanan bu kapsamlı yarış ağı, Türkiye’nin doğal güzelliklerini, teknik parkurlarını ve organizasyon kapasitesini dünya bisiklet camiasına tanıtıyor." ifadelerini kullandı.
YARIŞ TAKVİMİ
- Yol bisikleti
UCI ProSeries Kategorisi:
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 26 Nisan-3 Mayıs
UCI Europe Tour 2.1 Kategorisi:
Tour of İstanbul: 3-6 Eylül
UCI Europe Tour 2.2 Kategorisi:
Tour of Antalya: 12-15 Mart
Tour of Mersin: 9-12 Nisan
Tour of Samsun: 27-30 Ağustos
Tour of Kahramanmaraş: 3-6 Eylül
UCI Europe Tour 1.2 Kategorisi:
Grand Prix Antalya: 7 Şubat
Grand Prix Alaiye (Alanya/Antalya): 21 Şubat
Grand Prix Pedalia (Antalya): 28 Şubat
Grand Prix Apollon Temple (Side/Antalya): 7 Mart
Grand Prix Syedra Ancient City (Alanya/Antalya): 28 Mart
Grand Prix Alanya (Antalya): 3 Nisan
Grand Prix Isparta: 8 Ağustos
Grand Prix Davraz (Isparta): 14 Ağustos
Grand Prix Gölcük (Bolu): 16 Ağustos
Grand Prix Rose (Bolu): 22 Ağustos
- UCI Pist Bisikleti Yarışları
UCI Avrupa Şampiyonası-Konya: 1-5 Şubat