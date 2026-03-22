Vedat Albayrak, Tiflis Grand Slam'de şampiyon oldu

2026 Dünya Judo Turu'nun 4'üncü grand slam organizasyonu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlendi.

Turnuvaya son 32 turundan başlayan Vedat Albayrak, sırasıyla Fransız Matteo Giordano, ev sahibi ülkeden Irakli Beroshvili, Bulgar Georgi Gramatikov ve bir diğer Gürcü sporcu Dimitri Gochilaidze’yi eleyerek adını finale yazdırdı.

ZİRVEYE ÇIKTI

Vedat, finalde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı da yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Bu sonuçla Türkiye, bugün sona erecek organizasyondaki 2'nci altın madalyasını elde etti.

Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo) şampiyonluğa ulaşmıştı.