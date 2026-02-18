Yiming Su, altın madalya aldı

- Yiming Su, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya kazandı.
- İlk hakkındaki 82,41 puanla birinciliği elde etti.
- Yarışmada gümüş madalyayı Japon Taiga Hasegawa alırken, bronz medalya ABD'li Jake Canter'a gitti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 12. gününde snowboard erkekler slopestyle yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Çinli Yiming Su, ilk hakkındaki 82,41 puanla altın madalyaya ulaştı.
Çinli kayakçı, Milano-Cortina 2026'da ikinci, kariyerindeki 4. olimpiyat madalyasını kazandı.
KÜRSÜDE YER ALANLAR
Bu kategoride Japon Taiga Hasegawa 82,13 puanla gümüş, ABD'li Jake Canter ise 79,36 puanla bronz madalya aldı.