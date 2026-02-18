Abone ol: Google News

Yiming Su, altın madalya aldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler slopestyle kategorisinde Çinli Yiming Su, altın madalya elde etti.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 16:18
Yiming Su, altın madalya aldı
  • Yiming Su, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya kazandı.
  • İlk hakkındaki 82,41 puanla birinciliği elde etti.
  • Yarışmada gümüş madalyayı Japon Taiga Hasegawa alırken, bronz medalya ABD'li Jake Canter'a gitti.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 12. gününde snowboard erkekler slopestyle yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Çinli Yiming Su, ilk hakkındaki 82,41 puanla altın madalyaya ulaştı.

Çinli kayakçı, Milano-Cortina 2026'da ikinci, kariyerindeki 4. olimpiyat madalyasını kazandı.

KÜRSÜDE YER ALANLAR

Bu kategoride Japon Taiga Hasegawa 82,13 puanla gümüş, ABD'li Jake Canter ise 79,36 puanla bronz madalya aldı.

