CHP'li belediye başkanının kardeşi Uşakspor'u çalıştıran Ergün Penbe'ye saldırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Uşakspor’da görenlerin tepkisini çeken bir olay meydana geldi.

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan Ergün Penbe, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlamıştı.

Penbe, son olarak Uşakspor'u çalıştırıyordu.

CHP'Lİ BAŞKANIN KARDEŞİ ERGÜN PENBE'YE SALDIRDI

İddiaya göre Penbe ile Uşakspor Kulüp Yöneticisi Mustafa Yalım arasında bir tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kardeşi Mustafa Yalım, kavga esnasında Penbe'ye kafa attı.

KAFA ATTI: DARP RAPORU ALDI

Yaşanan olay sonrası teknik direktör Ergün Penbe’nin hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Uşakspor Kulübü'nden yaşanan olayın ardından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.