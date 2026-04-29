Yusuf Dikeç: Bir hayaliniz varsa pes etmeyin

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen Proaktif Spor Zirvesi'nde, Türk sporuna yön veren isimler deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Üniversitenin sosyal tesisinde gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı ve Dünya Tekvando Birliği (WT) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli sporcular Mete Gazoz, Yusuf Dikeç ve Hamide Bıçkın, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yusuf Dikeç, atıcılık sporuna çok geç yaşta başladığını söyledi.

"PROBLEMLER YAŞADIK"

Böyle bir sporun varlığını 28 yaşına kadar bilmediğini belirten Yusuf Dikeç, şunları kaydetti:

Olimpiyatlara gitmişsiniz ama bir olimpiyat madalyanız yok. İnsanların beklentisi var. İnanmışlar, güvenmişler sizlere. Yaşımız ilerliyor. Sonuçta bir olimpiyat madalyası alamama sıkıntısı da vardı. Çok büyük sıkıntılar, problemler yaşadık aslında. Hep şunu söylüyorum, özellikle de gençlere. Gençler, bir hedefiniz, bir hayaliniz varsa mutlaka pes etmeyin. Çünkü bunun canlı bir örneği karşınızda. Dört olimpiyata gitmiş, 5. olimpiyatta ama pes etmemiş, 52 yaşına gelmiş bir sporcu var. Eğer bunu ben yapabiliyorsam mutlaka benden çok çok daha yetenekli gençler vardır. Onlar da yapabilir.

METE VE HAMİDE'NİN SÖZLERİ

Milli okçu Mete Gazoz, spor hayatına nasıl başladığını, farklı spor branşlarını denemesinin zihinsel ve fiziksel olarak kendisine sağladığı katkıları anlattı.

Milli tekvandocu Hamide Bıçkın, dünya şampiyonluğundan dört yıl sonra anne olduğunu, spora geri döndüğünde olimpiyat şampiyonluğuna kadar ilerlediğini dile getirdi.

Bıçkın, gençlere hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

"HEP BİR HEDEF KOYMAK GEREKİYOR"

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya da 27 yıl yurt içi ve dışında basketbol oynadığını, bu süreçte 5 ülkede yaşadığını, bugün geldiği noktada tecrübelerini paylaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Akkaya, 41 yaşından sonra hem spor hem akademik hayata yöneldiğini ve tecrübesini alana aktarmayı hedeflediğini belirterek, bütün yoğunluğunu düzenli bir kariyer planlamasıyla yönettiğini ifade etti.

Aklında hep bir planlama olduğunu vurgulayan Akkaya, "Planlamayı yapmazsanız biraz duvarlara çarpabiliyorsunuz. Gelecekle ilgili hep bir hedef koymak gerekiyor. Ona yönelik de çalışmak gerçekten çok çok önemli burada." diye konuştu.

Metin Şahin ve Murat Kocakaya da etkinlikte gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Protokol üyeleri ve konuşmacılar, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.