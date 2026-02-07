Galatasaray'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

- Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.
- Yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner kamp kadrosuna dahil edildi.
- Sarı kart cezalısı Mario Lemina ile sakat oyuncular Leroy Sane ve Arda Ünyay kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve Rize'ye hareket etti. Aslan'ın, Rizespor müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu.
BOEY, NGAHA VE GÜNER KADRODA
Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i kamp kadrosuna dahil etti.
Kadroda sarı kart cezası olan Mario Lemina ile sakatlıkları devam eden Leroy Sane ve Arda Ünyay yer almadı.
LEMINA, SANE VE ARDA YOK
Galatasaray'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey."