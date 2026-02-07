Fırının başına geçmeyi ihmal etmedi: David Beckham'ın kebap keyfi

- David Beckham, Katar'ın başkenti Doha'da kebap yaparak mutfaktaki yeteneklerini sergiledi.
- Instagram'da paylaştığı karelerde, Beckham geleneksel bir fırında kendi lavaşını pişirdi.
- Eski futbolcunun yemek yaparken çekilen görüntüleri büyük beğeni topladı.
Dünyaca ünlü eski İngiliz milli futbolcu Beckham, bir dizi etkinlik için Katar'a gitti.
Beckham, Katar seyahati sırasında Doha'nın yerel mutfak kültürüne dahil oldu.
Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı karelerde, lüks restoranlar yerine geleneksel bir fırının başına geçen Beckham’ın samimi tavırları dikkat çekti.
FIRININ BAŞINA GEÇTİ, HAMUR AÇTI
Beckham'ın geleneksel fırının önünde hamur açarken ve pişirirken çekilen görüntüleri, beğeni yağmuruna tutuldu.
Mutfaktaki mesaisinin ardından sofraya oturan Beckham, zengin bir kebap tabağıyla ziyafet çekti.
DAHA SONRA İSE KEBAP KEYFİ YAPTI
Çeşitli et şişleri, taze yeşillikler ve kendi pişirdiği sıcak lavaşlar eşliğinde yemek yiyen efsane futbolcunun keyifli halleri objektiflere yansıdı.