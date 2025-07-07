Azerbaycan ve Özbekistan'dan FIFA U20 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği başvurusu

Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği'nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Özbekistan'ın futbol alanındaki aktif reformlar, gelişmiş altyapı çalışmaları ve Türk dünyasının uluslararası alanda artan itibarı çerçevesinde güçlerini birleştirdiği ve 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır oldukları bildirildi.

"ÜLKEMİZDEKİ BİRÇOK STADYUM ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNDUR"

Azerbaycan'ın bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: