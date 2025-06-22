2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda iki maç oynandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın heyecanı devam ediyor.
ABD'nin New York eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta F Grubu'nda Brezilya ekibi Fluminense, Güney Kore temsilcisi Ulsan ile karşı karşıya geldi.
FLUMINENSE, GALİP GELDİ
Fluminense, Jhon Arias'la 27. dakikada öne geçse de Ulsan, Lee Jinhyun'la 37. dakikada beraberliği yakalarken UM Wonsang'ın 45+3'teki golüyle skoru 2-1 yaptı.
Geri düşmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fluminense, Nonato'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.
Juan Freytes'in 83. dakikadaki golüyle öne geçen Brezilya temsilcisi, Keno'nun 90+2'deki golüyle maçı 4-2 almasını bildi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında E Grubu'nda Arjantin ekibi River Plate, Meksika'nın Monterrey takımıyla golsüz berabere kaldı.