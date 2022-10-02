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    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti

    İngiltere'de oynanan Manchester derbisinde Erling Haaland, yaptığı hat-trick ve 2 asist ile Premier Lig tarihine geçti. Manchester City, ManU'yu 6-3 mağlup etti.
    • 02.10.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 17:57
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    Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Mavilerin, baştan sona üstün olduğu maçta kazanan 6-3'lük sonuç ile Manchester City oldu.

    Haaland 3 gol 2 asist ile yıldızlaştı

    City'ye galibiyeti getiren golleri Foden(3) ve Haaland(3) kaydetti. Erling Haaland 3 golünün yanında 2 de asist yaptı. ManU'nun golleri ise Antony ve Martial(2)'den geldi.

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti #1

    Manchester City, puanını 20'ye çıkardı

    Bu ezici galibiyetle puanını 20'ye çıkaran Manchester City, zirve takibini sürdürdü. City, ligin 10. haftasında sahasında Southampton'ı konuk edecek. Derbide ağır mağlubiyetle 12 puanda kalan Manchester United ise haftaya Everton deplasmanına konuk olacak.

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti #2

    İlk 10 maçında en çok gol atan isim oldu

    Erling Haaland, attığı 3 gol ile Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'yla paylaştığı ligin ilk 10 maçında en çok gol atan oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu.

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti #3

    Üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yaptı

    Haaland, aynı zamanda üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Norveçli oyuncu, Premier Lig'deki gol sayısını 14'e çıkardı.

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti #4

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti #5

    Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti #6


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