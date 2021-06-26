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    Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev

    Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, UEFA'nın düzenlediği EURO 2020 turnuvasında Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 13:01
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    FIFA kokartlı Türk hakemi Cüneyt Çakır, UEFA tarafından Hırvatistan-İspanya maçı için görevlendirildi.

    TFF DUYURDU

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 28 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Ekberg (İsveç) olacak. Karşılaşmada Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak.

    Cüneyt Çakır a UEFA dan görev #1

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