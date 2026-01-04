Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ve Mali çeyrek finale yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Senegal ile Sudan karşılaştı.

Sudan, 6. dakikada Amar Abdallah'ın golüyle öne geçerken Senegal, 29 ve 45+3'te Pape Gueye'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Senegal, 77. dakikada İbrahim Mbaye'nin golüyle 3-1 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Jakobs, maça ilk 11'de başlarken 53. dakikada oyundan çıktı, Cherif Ndiaye ise maçta süre almadı.

MALİ PENALTILARDA GÜLDÜ

Son 16 turundaki diğer müsabakada Tunus ile Mali karşılaştı.

Tunus, 88. dakikada Firas Chaouat'ın golüyle 1-0 öne geçerken Mali, 90+6 dakikada penaltıdan Lassine Sinayoko'nun golüyle 1-1 eşitliği yakaladı ve müsabakanın normal süresi bu skorla sona erdi.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazken penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Mali, çeyrek finale adını yazdırdı.

Mali'de Woyo Coulibaly, 26. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mali kadrosunda Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure, Tunus kadrosunda ise Kasımpaşa'dan Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes bulunurken bu 4 futbolcu da maça yedek başladı.

Mali'de Nene, 57. dakikada oyuna dahil olurken Toure ise 90+2 dakikada oyuna alındı.

Senegal ve Mali, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.