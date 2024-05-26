Al-Ain Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Ain, Yokohoma'yı 5-1 yendi.

ensonhaber.com

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Hernan Crespo'nun çalıştırdığı Al-Ain ile Harry Kewell'ın çalıştırdığı Yokohoma karşı karşıya geldi.

Al-Ain kupayı müzesine götürdü

Al-Ain, Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta 2-1'in rövanşında Yokohoma'yı 5-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Soufiane Rahimi, 33. dakikada penaltıdan Kaku ve 90+1 ve 90+5. dakikalarda Kodjo Laba, Yokohoma'nın golünü 40. dakikada Yan Matheus kaydetti.

Yokohoma'da William Popp 45+10. dakikada bariz gol pozisyonunu engellediği için kırmızı kart gördü.

Hernan Crespo'nun öğrencileri 2003'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.