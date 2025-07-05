Al Hilal'i mağlup eden Fluminense yarı finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, ABD'nin Orlando kentinde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Fluminense, adını yarı finale yazdırdı.
Al Hilal'in Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.
FLUMINENSE RAKİBİNİ BEKLİYOR
Fluminense'nin gollerini 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules attı.
Al Hilal'in tek sayısını 51. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.
Fluminense, yarı finalde Palmeiras-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.