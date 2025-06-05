Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi oldu

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İtalya Serie A'da şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran daha sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 yenilen Inter'de Simone Inzaghi dönemi resmen sona ermişti.

Inzaghi, İtalyan ekibine veda ettiğini yayınladığı mesajla duyurmuştu.

YENİ TAKIMI AL HILAL

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise kısa süre içerisinde Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini duyurdu.

"BENİM HİKAYEM BAŞLIYOR"

Al Hilal transferi video ile duyururken, "İtalyan deha artık burada" notunu yazdı.

İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikayem başlıyor" dedi.

25 MİLYON EURO KAZANACAK

49 yaşındaki teknik adam, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan basınına göre deneyimli çalıştırıcı, yıllık 25 milyon euro kazanacak.

INTER KARİYERİ

2021 yazında Inter'in başına geçen Inzaghi, mavi-siyahlıların başında 217 maça çıkarken, 141 galibiyet, 41 beraberlik elde ederken 35 de mağlubiyet aldı.

2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkardı.

Inter, geride bıraktığımız sezonu ise 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle şampiyon Napoli'nin 1 puan gerisinde 81 puanda tamamladı.

Inzaghi, lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.