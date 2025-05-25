Alexander Sörtloth yıldızlaştı! Atletico Madrid, Girona'ya 4 attı

Haber Merkezi
İspanya LaLiga'nın 38. ve son hafta mücadelesinde Girona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 4-0'lık skorla kazandı.
SÖRLOTH HAT-TRICK YAPTI
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 68, 90 ve 90+3. dakikalarda Alexander Sörtloth ile 87. dakikada Clement Lenglet kaydetti.
3. SIRADA BİTİRDİLER
Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan Atletico Madrid, sezonu 3. sırada tamamladı.
41 puanda kalan Girona ise 16. sırada konumlandı.
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