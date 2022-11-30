Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti

Arjantin Ligi takımlarından Atletico Tucuman forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Arjantin Ligi ekiplerinden Atletico Tucuman'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası için verilen aranın ardından gerçekleştirdiği ilk antrenmanında bir anda yere yığıldı.

Tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç futbolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Andres Balanta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Arjantin takımları taziye mesajları yayınladı

Genç oyuncunun vefat haberi sonrasında Arjantin kulüpleri taziye mesajları yayınladı.