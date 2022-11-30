Petrol
86.74
2.96%
Euro
19.3447
0.51%
Dolar
18.6316
-0.03%
Altın
1.055
0.72%
Borsa
4980
0.36%
Bitcoin
319.574
2.17%
BTXN Coin
5.49
-1.78%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti

    Arjantin Ligi takımlarından Atletico Tucuman forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
    • 30.11.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti

    Arjantin Ligi ekiplerinden Atletico Tucuman'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

    Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası için verilen aranın ardından gerçekleştirdiği ilk antrenmanında bir anda yere yığıldı.

    Tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı

    Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç futbolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Andres Balanta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

    Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti #1

    Arjantin takımları taziye mesajları yayınladı

    Genç oyuncunun vefat haberi sonrasında Arjantin kulüpleri taziye mesajları yayınladı.

    Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti #2

    Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti #3

    Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti #4


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı
    İç Haber

    Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı

    Türkiye'nin büyüme beklentisi yükseliyor
    Ekonomi

    Türkiye'nin büyüme beklentisi yükseliyor

    Görüş Bildir