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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Ilves'i 6-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya'nın Ilves takımını ağırladı.

Slovenya'da oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 26. dakikada Santana'nın golüyle 1-0 öne geçti, 43. dakikada Elias'ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

GOL YAĞMURU İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ

Maçın 47. dakikasında Shakhtar Donetsk'te bir kez daha sahneye çıkan Santana, skoru 3-0'a getirdi.

Üstün oyununu sürdüren Shakhtar Donetsk, 74. dakikada Kevin, 87. dakikada Pedrinho ve 89. dakikada da Newertton'la üç gol daha bularak maçtan 6-0 galip ayrıldı.

RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLACAK

Karşılaşmanın rövanşı 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakalayan Shakhtar Donetsk, turu geçmesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Eshspor Haberleri