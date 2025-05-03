Arsenal, Bournemouth'a boyun eğdi

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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'ndaki müsabakayı deplasman ekibi Bournemouth, 2-1'lik skorla kazandı.

ARSENAL, MAĞLUP OLDU

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri dakika 67'de Dean Donny Huijsen ile dakika 75'te Evanilson kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise dakika 34'te Declan Rice attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde oynadığı son 8 maçın ardından ilk kez mağlup oldu. (5B, 3B, 1M)

ENES, FORMA GİYMEDİ

Bournemouth forması giyen Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

ARSENAL, LIVERPOOL'A KONUK OLACAK

Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, yaşadığı mağlubiyetin ardından 67 puanda kaldı. Bournemouth, 53 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth, Aston Villa'yı konuk edecek.