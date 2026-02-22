Arsenal, derbide Tottenham'a 4 attı!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a konuk oldu.

Arsenal, Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

ARSENAL'DEN FARKLI GALİBİYET

Arsenal, Eberechi Eze'nin 32. dakikadaki golüyle Tottenham deplasmanında 1-0 öne geçti.

Tottenham, bu gole hemen cevap verdi ve Kolo Muani 34. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

Tottenham ile Arsenal arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Arsenal, 47. dakikada Viktor Gyökeres ve 61. dakikada Eberechi Eze'nin golleriyle durumu 3-1'e getirdi.

Konuk ekip Arsenal, Gyökeres ile 90+4. dakikada bir gol daha buldu ve maçı da 4-1'lik skorla kazandı.

EZE, TOTTENHAM'I SEVİYOR

Arsenal'de bu sezon Premier Lig'de 6 kez ağları havalandıran Eze, bu gollerin 5 tanesini Tottenham'a karşı attı.

TUDOR, İLK MAÇINI KAYBETTİ

Arsenal, bu galibiyetle birlikte ligde iki beraberlik sonrası kazandı. Tottenham, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta kaybetti.

LİDER, PUANINI 61 YAPTI

Bu sonucun ardından lider Arsenal, ligde 61 puana ulaştı. Tottenham, 29 puanda kaldı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Tottenham, Fulham deplasmanına gidecek.