Arsenal, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fulham'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 21:38
Arsenal'e Fulham karşısında tek gol yetti
  • Arsenal, Premier Lig'de Fulham'ı 1-0 yendi.
  • Leandro Trossard, galibiyet golünü 58. dakikada attı.
  • Arsenal 19 puanla liderliğini korurken, Fulham 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 58. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

ARSENAL, LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkaren Arsenal, liderlik koltuğunu korudu.

Üst üste 3. yenilgisini alan Fulham, 8 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Fulham ise kötü serisini Newcastle deplasmanında bitirmeye çalışacak.

