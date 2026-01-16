Kayserispor'un getirdiği Ronael Pierre-Gabriel şehirden kaçtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Kayserispor, savunma hattına geçtiğimiz günlerde bir takviye yapmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb forması giyen Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Tecrübeli futbolcu, 2 gün önce Kayseri’ye geldi.

2 GÜN ÖNCE GELMİŞTİ: KAYSERİ'DEN KAÇTI

Yaşananların ardından bugün ise oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre kısa bir süre önce Kayseri'ye getirilen Ronael Pierre-Gabriel, sürpriz bir şekilde Kayseri'den ayrıldı.

İlk olarak ayrılık Dinamo Zagreb'e yakın hesaplardan duyuruldu.

"GABRIEL, KULÜBÜN YENİ OYUNCU KAYDETME YASAĞI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ"

Paylaşımda, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında da Aylton Boa Morte, benzer bir şekilde habersiz kulüpten ayrılmıştı.