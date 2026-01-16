Lucas Torreira'nın menajerinden ayrılık mesajı: Evine yakın olmak istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da Lucas Torreira'yla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

El Espectador Deportes'e konuşan Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncunun Türkiye’deki ruh haline dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MENAJERİ AÇIKLADI: BREZİLYA'DA İSTİYORLAR

Buna göre sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya'dan Atletico Paranaense devreye girdi.

Bentancur, oyuncusuna Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba sarf edildiğini açıkladı.

"MOTİVASYONUNU KAYBETMİŞ DURUMDA, EVİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR"

Bentancur, "Brezilya'dan Atletico Paranaense, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Galatasaray'da sözleşmesini sürdüren Torreira'nın, ailesine ve evine yakın bir seçenek aradığı, transferin önümüzdeki dönemde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

"GALATASARAY İÇİN CANIMI VERİRİM"

Öte yandan Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, maçın ardından sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.

Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm." ifadelerini kullanmıştı.