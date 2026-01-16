TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı medya organlarında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddia sonrası gözler TFF'ye çevrilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaya son noktayı koydu.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

TFF tarafından yapılan duyuruda, Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, başkanın kontrol amacıyla bir sağlık kuruluşuna başvurduğu, yapılan tetkiklerin ardından herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Federasyon, Hacıosmanoğlu’nun evinde istirahat ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

"KONTROL AMAÇLI BAŞVURDU, SAĞLIK DURUMU İYİ"

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: