Ashley Cole, Cesena'nın başına geçti

Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, İtalya 2. Ligi'nde (Serie B) Cesena'nın başına geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde yenileme opsiyonu bulunan, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." denildi.

2019'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

2019'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayan 45 yaşındaki teknik adam, oyunculuk döneminde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Cesena, Serie B'de 40 puanla 8. sırada bulunuyor.