Aston Villa, Tottenham'ı geçti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, Tottenham Hotspur'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Ezri Konsa Ngoyo ile 73. dakikada Boubacar Kamara kaydetti.
5. SIRAYA YERLEŞTİ
Bu sonuçla puanını 66 yaparak 5. sıraya yerleşen Aston Villa, ligin son haftasında Manchester United deplasmanına gidecek.
38 puanla 17. sırada kalan Tottenham ise Brighton & Hove Albion'ı konuk edecek.
Tottenham Hotspur ayrıca 21 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış