Atletico Madrid, Celta Vigo'ya takıldı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo, Atletico Madrid'i ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
6. dakikada Carl Starfelt'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Atletico Madrid, 40. dakikada Clement Lenglet'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 ekişi kaldı.
ASPAS BERABERLİĞİ GETİRDİ
38 yaşındaki Iago Aspas, 68. dakikada Celta Vigo'ya beraberliği getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla puanını 12 yapan Atletico Madrid, milli aranın ardından Osasuna'yı konuk edecek.
6 puana yükselen Celta Vigo ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.