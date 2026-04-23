Atletico Madrid deplasmanda Elche'ye yenildi

LaLiga'nın 33. haftasında Elche'nin konuğu Atletico Madrid oldu.

ELCHE’DEN KRİTİK GALİBİYET

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadelede Elche sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçta golleri ev sahibinde Affengruber (18'), Andre Silva (33', P ve 75'); başkent ekibinde Gonzalez (10', 34') kaydetti.

KIRMIZI KART OYUNUN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan İspanyol devinde 31. dakikada Almada, bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Eder Sarabia'nın öğrencileri ligdeki puanını 33 yaparken Diego Simeone'nin öğrencileri 58 puan oldu.

LaLiga'nın sonraki haftasında Elche deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

İSPANYOL DEVİ SON 8 MAÇINDA 1 KEZ GÜLDÜ

Atletico Madrid tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta istediği sonuçları alamadı.

Diego Simeone'nin öğrencileri Elche maçıyla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad'la 2-2 berabere kaldı ve penaltı atışları sonucunda Sociedad'a 4-3 kaybederek kupaya veda etti.

Başkent ekibi son galibiyetini 8 Nisan Çarşamba günü 2-0'lık sonuçla Barcelona'ya karşı oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında almıştı.