Atletico Madrid, Rayo Vallecano'ya boyun eğdi

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 20:29
  • Atletico Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano'ya 3-0 yenildi.
  • Maçta Fran Perez, Oscar Valentin ve Nobel Mendy'nin golleri belirleyici oldu.
  • Bu mağlubiyetle Atletico 45 puanda kalırken, Rayo 25 puana yükseldi.

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Atletico, konuk olduğu rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Estadio Municipal de Butarque'de oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Fran Perez, 45. dakikada Oscar Valentin ve 76. dakikada Nobel Mendy kaydetti.

ATLETICO, 45 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 45 puanda kalırken, Rayo Vallecano 25 puana yükseldi.

Ligin sonraki maçında Atletico Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Rayo Vallecano ise Real Betis deplasmanına gidecek.

