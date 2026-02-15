Nuri Şahin'i yendi! İlk düelloda kazanan Sergen Yalçın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MEYDAN OKUDULAR

Zorlu karşılaşma, ilk kez rakip olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Başakşehirli mevkidaşı Nuri Şahin açısından büyük önem taşıdı.

Daha önce söz düellosuna giren Sergen Yalçın ve Nuri Şahin, bu kez sahada birbirlerine meydan okudu.

"DORTMUND'A HOCA OLMAK KOLAY MI?"

Bilindiği üzere siyah-beyazlı ekibin teknik adamı Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Alman devi Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesine "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" sözleriyle tepki göstermişti.

REYTİNG OLSUN, ONA SALLAYAYIM BUNA SALLAYAYIM...

Şahin ise Yalçın'ın bu sözlerine cevap vermişti. Şahin, şunları söylemişti:

Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok.

"KUPA KAZAN SONRA GEL BENİMLE TARTIŞ"

Yalçın bunun üzerine, "O zaman ‘Bende şampiyonluk etiketi var; sende var mı’ derim ağzına tıkarım lafı. Antrenörlük seviyen benimle aynı değil. Kupa kazan sonra gel benimle tartış" karşılığını vermişti.