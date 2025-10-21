Balıkçı köyünün takımı Mjallby, İsveç'te şampiyon oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç Allsvenskan'ın 27. hafta maçında Göteborg'a konuk oldu.

Maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ulaştı.

Nüfusu bin 500'den az olan küçük balıkçı Hallevik köyünün takımı Mjallby'nin en yakın takipçisi Hammarby 55 puana sahip.

İLK KEZ AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Teknik Direktör Anders Torstensson'un yönetimindeki Mjallby, ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.