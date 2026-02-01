Barcelona, deplasmanda Elche'yi yenerek 3 puanı kaptı

- Barcelona, La Liga'nın 22. haftasında Elche'yi deplasmanda 3-1 yendi.
- Golleri Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford attı.
- Barcelona puanını 55'e çıkarırken, Elche 24 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Barcelona, Elche'ye konuk oldu.
Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.
BARCELONA KAZANDI, PUAN FARKINI KORUDU
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri dakika 6'da Lamine Yamal, dakika 40'ta Ferran Torres ve 72. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Elche'nin tek golünü ise dakika 29'da Alvaro Rodriguez attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 55 yaptı. Elche, 24 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Mallorca'yı konuk edecek. Elche, Real Sociedad deplasmanına gidecek.