Liverpool, sahasında Newcastle United'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı. LIVERPOOL'DAN DÖRT GOLLÜ GALİBİYET Newcastle United, karşılaşmanın 36. dakikasında Anthony Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool, Hugo Ekitike'nin 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. Ev sahibi Liverpool, 67. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi. Liverpool, Ibrahima Konate'nin 90+3. dakikada golüyle maçı 4-1 kazandı. LIVERPOOL GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı. Newcastle United'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puana yükseldi. Newcastle United, 33 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United, evinde Brentford ile karşı karşıya gelecek.

