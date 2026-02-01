Abone ol: Google News

Chelsea, sahasında West Ham'ı yendi

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Chelsea, sahasında West Ham'ı 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 02:17
Chelsea, sahasında West Ham'ı yendi
  • Chelsea, Premier Lig 24. hafta maçında West Ham'ı 3-2 yendi.
  • Maçta Chelsea'nin gollerini Joao Pedro, Marc Cucurella ve Enzo Fernandez attı.
  • West Ham oyuncusu Jeanclair Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Chelsea, West Ham'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

CHELSEA’DEN WEST HAM’A ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Joao Pedro, 70. dakikada Marc Cucurella ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

West Ham'ın gollerini ise 7. dakikada Jarrod Bowen ile 36. dakikada Crysencio Summerville attı.

West Ham forması giyen Jeanclair Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 40'a yükseltti. West Ham, 20 puanda kaldı.

Eshspor Haberleri